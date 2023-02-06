Корейский язык будут преподавать в метавселенной

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Во всём мире известны образовательные центры имени короля Сэчжона Великого, которые распространяют корейский язык и культуру по всему миру. 7 февраля фонд центров имени Сэчжона Великого и министерство культуры, спорта и туризма сообщили о начале работы нового центра в метавселенной. Соответствующее решение принято в связи с ростом количества желающих изучать корейский язык и высокой популярностью корейской культуры. Сервис доступен на специальном сайте (http://ksif.zep.site). По состоянию на сентябрь прошлого года, около 10 тысяч иностранцев находились в листе ожидания на обучения в центрах имени короля Сэчжона Великого. Предполагается, что услуги центра в метавселенной повысят доступ к изучению корейского языка в мире. В виртуальном кампусе имеются лекционный зал, зона знакомства с культурой Кореи, зона различных мероприятий и другие контенты. В первый день работы сервиса его посетили более 4,5 тыс. человек из 123 стран.