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Корея: Юг-Север

Правительство РК стремится решить проблему разделённых семей

Write: 2023-02-07 14:59:26Update: 2023-02-07 18:06:21

Правительство РК стремится решить проблему разделённых семей

Photo : YONHAP News

Проблема возраста членов разделённых семей Юга и Севера усугубляется с каждым годом. В этой связи правительство РК решило заняться сбором информации о том, живы ли члены таких семей на Севере. Эта задача включена в четвёртый базовый план активизации обменов между разделёнными семьями, рассчитанный на период с 2023 по 2025 год. Он, в частности, включает такие задачи, как возобновление и активизация обменов между семьями, решение проблемы военнопленных, похищенных и удерживаемых на Севере, расширение базы обменов, укрепление общественного единства по вопросу разделённых семей и оказание им поддержки. Помимо организации встреч, правительство намерено подготовить план обмена с Севером списками живых членов разделённых семей. Только в прошлом году в РК скончались 3.647 членов разделённых семей, которые подали заявки на участие во встречах со своими близкими на Севере. Более половины представителей разделённых семей приходится на людей старше 80 лет. 
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