РК и США начали совестные учения Freedom Shield

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13 марта южнокорейские и американские военные приступили к проведению совместных учений Freedom Shield, которые продлятся по 23 марта. В рамках учений будут проведены около 20 совместных полевых операций, в том числе, десантные учения. Их сценарий учитывает рост северокорейской угрозы и изменения ситуации в сфере безопасности на Корейском полуострове. Freedom Shield, которые будут проводиться непрерывно 11 дней, станут самыми продолжительными командно-штабными учениями союзников. В их рамках будет отработан сценарий нанесения ответного удара и стабилизации ситуации в Северной Корее. Freedom Shield превосходят по масштабам учения Foal Eagle, проводившиеся в последний раз в 2018 году. Одновременно южнокорейские военно-воздушные силы приступили к собственным полевым учениям, включающим дневные и ночные боевые вылеты, отработку действий в чрезвычайных ситуациях по своевременной подаче боеприпасов, экстренному восстановлению повреждённых взлетно-посадочных полос и реагированию на теракты с применением химического, биологического и радиоактивного оружия. На конец марта запланированы совместные военно-морские учения с учением американского атомного авианосца Nimitz.