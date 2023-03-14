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Прокуратура РК разыскивает главу Terraform Labs

Write: 2023-03-15 15:11:49Update: 2023-03-15 15:55:40

Прокуратура РК разыскивает главу Terraform Labs

Photo : YONHAP News

Следственные органы РК разыскивают Квон До Хёна, главу компании Terraform Labs, подозреваемого в том, что он способствовал обвалу криптовалют Terra и Luna. По некоторым данным, он скрывается в Сербии. По сообщению представителя Сеульской южной окружной прокуратуры, южнокорейская сторона при поддержке правоохранительных органов Сербии и других стран ведёт работу по установлению местонахождения Квон До Хёна и ещё трёх его соучастников в преступлении. Все они объявлены в международный розыск и подлежат немедленному аресту. Параллельно проводится дополнительное расследование в отношении бывшего директора Chai Corporation Син Хён Сона, запрос на арест которого был отклонён судом в декабре прошлого года. Глава компании Terraform Labs Квон До Хён подозревается в незаконной продаже криптовалюты Luna на сумму 140 млрд вон (107 млн долларов) после резкого взлёта её стоимости на бирже, в результате чего произошёл обвал криптовалюты.
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