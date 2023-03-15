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Экономика

Деловые круги РК и Японии провели «круглый стол»

Write: 2023-03-17 15:04:06Update: 2023-03-17 15:14:52

Деловые круги РК и Японии провели «круглый стол»

Photo : YONHAP News

17 марта в Токио состоялся «круглый стол»  деловых кругов РК и Японии, в котором принял участие южнокорейский лидер Юн Сок Ёль. Мероприятие организовали Федерация корейской промышленности (FKI) и Федерация деловых кругов Японии (Кейданрен). Его участники приветствовали возобновление контактов двух стран на высшем уровне, пообещав приложить усилия для развития торгово-экономического сотрудничества. Обращаясь к участникам «круглого стола», Юн Сок Ёль  сказал, что солидарность и сотрудничество между странами, разделяющими универсальные ценности, важны для преодоления кризиса, с которым столкнулся мир. Он особо подчеркнул необходимость сотрудничества в таких передовых отраслях как производство полупроводников, аккумуляторов и электромобилей. Дав высокую оценку договорённости деловых кругов двух стран создать «фонд будущего партнёрства», южнокорейский лидер выразил надежду на то, что он поможет укрепить двусторонние отношения. 
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