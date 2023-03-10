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В мире

США ограничивают выпуск полупроводников в Китае

Write: 2023-03-22 10:14:25Update: 2023-03-22 18:31:07

Photo : YONHAP News

21 марта министерство торговли США представило подробности нормативного документа, регулирующего получение государственной поддержки компаниями-производителями полупроводников. Предприятия, получающие государственные субсидии, в течение десяти последующих лет могут увеличить объём производства в Китае передовых полупроводников не более чем на 5%, полупроводников общего назначения – не более чем на 10%. При нарушении данного правила вся сумма субсидий подлежит возврату. В настоящее время южнокорейские компании Samsung Electronics и SK Hynix располагают производственными мощностями в Китае, на которых выпускаются в основном передовые полупроводники. Получение двумя производителями субсидий от правительства США обяжет их ограничить рост производства. Между тем, ограничения не действуют в отношении предприятий, на которых будет проведена модернизация технологий производства полупроводников. 
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