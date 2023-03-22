Пхеньян сообщил об испытаниях подводного ударного беспилотника

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Северная Корея провела успешные испытания «нового подводного ядерного оружия, способного вызвать радиоактивное цунами и скрытно атаковать врагов». Как сообщило 24 марта агентство ЦТАК, подводный беспилотник был развёрнут в уезде Ривон-гун провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье. В течение 59 часов он находился под водой на глубине 80-150 метров, двигаясь с постоянным изменением курса. 23 марта во второй половине дня беспилотник достиг цели в акватории залива Хонвон, где испытательная боеголовка была взорвана под водой. Кроме того, с 21 по 23 марта под наблюдением северокорейского лидера Ким Чон Ына прошли учения с использованием ракет, «оснащённых испытательной боеголовкой, имитирующей ядерную, чтобы проверить надёжность ядерных сил для самообороны». В сообщении говорится, что стратегические крылатые ракеты «Хвасаль-1» и «Хвасаль-2», запущенные из провинции Хамгён-Намдо, точно поразили цель в Восточном море.