Hyundai Motor и Kia отзывают 571 тыс. автомобилей в США

Hyundai Motor и Kia отзывают более 571.000 автомобилей, проданных в США. Под отзыв попадают автомобили Hyundai Santa Fe 2019-2023 годов выпуска, Hyundai Santa Fe Hybrid 2021-2023 годов, Hyundai Santa Fe PHEV 2022-2023 годов и минивэн Kia Carnival 2022 и 2023 годов выпуска. Проблема заключается в штатном жгуте проводов тягово-сцепного устройства. Установлено, что она подвержена проникновению воды через разъем жгута. При попадании воды может произойти короткое замыкание, что повышает риск возгорания. Поэтому автовладельцам до устранения проблемы рекомендуется оставлять автомобили на открытом воздухе. К настоящему моменту Hyundai Motor зафиксировала один случай возгорания и пять случаев повреждения. У Kia пока подобных фактов не выявлено. В прошлом году Hyundai Motor и Kia объявляли отзыв 240 тыс. Palisade и Telluride 2020-2022 годов выпуска со схожими проблемами.