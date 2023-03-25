Задержан один из двух казахстанцев, бежавших из аэропорта Инчхон

Photo : YONHAP News

Арестован один из двух граждан Казахстана, бежавших из международного аэропорта Инчхон после того, как им было отказано во въезде в страну. По данным полиции аэропорта, граждане Казахстана в возрасте 18 и 21 года, ожидавшие обратного рейса для вылета на родину, покинули терминал аэропорта. Они разбили окно в одном из помещений и перелезли через забор в районе четвёртой взлётно-посадочной полосы в 4:20 утра 26 марта. 21-летний беглец был задержан вечером того же дня в центре города Тэчжона в 140 км к югу от Сеула. Ведутся поиски второго. Полиция пытается выяснить, каким образом стало возможно бегство из строго охраняемой зоны, поскольку помещения аэропорта оснащены камерами видеонаблюдения, а внешний забор - колючей проволокой, датчиками движения и другими средствами контроля.