Хакеры из Северной Кореи атаковали 210 компьютеров в РК

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В конце прошлого года северокорейские хакеры атаковали 210 компьютеров, установленных в 60 учреждениях в РК и зарубежных странах. В их числе государственные ведомства, предприятия оборонной промышленности и зарубежные покупатели южнокорейской продукции. Как сообщили в Национальной службе разведки РК, хакеры смогли получить доступ к компьютерам, обнаружив уязвимость в программном обеспечении одной из южнокорейских компаний, которая занимается вопросами безопасности в сфере финансов. Данное программное обеспечение связано с программами, обеспечивающими работу сертификатов безопасности в режиме онлайн. Предполагается, что оно установлено не менее чем на десяти миллионах компьютеров в РК и за рубежом. Национальная служба разведки приняла экстренные меры по нейтрализации вредоносного кода и защите программного обеспечения. Пользователей компьютеров призывают регулярно обновлять системы безопасности. Недавно стало известно о том, что международная хакерская группа Lockbit сообщила о взломе сервера налогового управления РК, пообещав обнародовать украденные данные 1 апреля.