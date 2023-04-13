Сеул продолжит отстаивать свой суверенитет над островами Токто

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Правительство РК намерено твёрдо отстаивать суверенитет страны над островами Токто в Восточном море. Об этом сообщил 12 апреля представитель министерства иностранных дел РК, комментируя заявление японского правительства о неприемлемости протестов Сеула по поводу территориальных претензий Японии на острова Токто. Он напомнил, что острова Токто исторически, географически и в соответствии с международным правом являются суверенной территорией РК. В опубликованной 11 апреля японским внешнеполитическим ведомством «Синей книге» по дипломатии за 2023 год говорится, что РК якобы «оккупирует острова Токто без каких-либо законных оснований». В ответ министерство иностранных дел РК выразило решительный протест «против неоднократных необоснованных территориальных претензий со стороны Японии».