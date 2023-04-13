Виктор Ан будет готовить кандидатов в национальную сборную РК

Известный шорт-трекист Виктор Ан (кор. имя Ан Хён Су), признанный лучшим спортсменом в истории шорт-трека, с 18 апреля приступит к работе в качестве тренера для нескольких спортсменов в ходе отбора в национальную сборную РК по шорт-треку на 2023-2024 года в спортивной деревне Чинчхон в провинции Чхунчхон-Пукто. После зимней Олимпиады в Пекине 2022 года он завершил работу в качестве тренера китайской сборной, вернувшись в РК, где работал в Корейском национальном спортивном университете, который ранее окончил. Несколько его учеников обратились к Виктору Ану с просьбой взять над ними шефство в отборе в сборную. Виктор Ан успешно выступал в сборной РК по шорт-треку, но из-за разногласий с Корейским союзом конькобежцев (KSU) в 2011 году уехал в Россию, где получил гражданство и успешно выступал в составе российской сборной вплоть до завершения карьеры.