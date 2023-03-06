Пхеньян готовится к запуску разведывательного спутника

Photo : YONHAP News

18 апреля северокорейский лидер Ким Чон Ын посетил государственное управление по освоению космоса, где оценил ход подготовки к запуску первого военного разведывательного спутника. Как сообщило агентство ЦТАК, по его распоряжению сформирована специальная комиссия, которая займётся усилением разведывательного потенциала Северной Кореи в космической области. Ким Чон Ын отметил, что «обладание возможностями космической разведки для постоянного слежения за военными планами и передвижениями сил противника – это важнейшая задача» для укрепления обороноспособности страны. Он напомнил, что Вашингтон и Сеул продолжают угрожать безопасности КНДР, размещая на Корейском полуострове и в соседних регионах различную военную технику, в том числе, атомные авианосцы и стратегические ядерные бомбардировщики. В декабре прошлого года Пхеньян сообщил о проведении «важного заключительного этапа» испытаний ракетно-пусковой установки по выводу на орбиту военного разведывательного спутника. Тогда был осуществлён запуск ракеты-носителя с тестовым спутником на высоту около 500 км. Как отмечалось, тестовый спутник был оснащён оборудованием для передачи данных. В ходе испытаний были сделаны снимки Сеула и Инчхона. Ожидается, что запуск разведывательного спутника может состояться в ближайшее время.