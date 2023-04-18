Пекин выразил несогласие с позицией РК по Тайваню

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Пекин не приемлет вмешательства во внутренние дела Китая, включая проблему Тайваня. Об этом заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя интервью президента РК Юн Сок Ёля агентству Reuters. Он подчеркнул, что существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью. Причиной напряжённости в Тайваньском проливе являются так называемые «активисты», выступающие за независимость острова, и действующие при поддержке и покровительстве внешних сил. Он подчеркнул, что независимость Тайваня и понятия мира и стабильности не совместимы, как «вода и огонь». Представитель МИД КНР прокомментировал также высказывание южнокорейского президента о том, что ситуация в Тайваньском проливе касается не только Китая и Тайваня. Как и северокорейская проблема, она носит глобальный характер. Он сказал по этому поводу, что, в отличие от Северной Кореи, Тайвань не является суверенным государством. Ван Вэньбинь призвал Сеул уважать принцип одного Китая и относиться к ситуации вокруг Тайваня с осторожностью.