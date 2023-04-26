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В мире

Юн Сок Ёль: Альянс РК и США основан на высоком доверии

Write: 2023-04-26 10:29:38Update: 2023-04-26 14:17:48

Юн Сок Ёль: Альянс РК и США основан на высоком доверии

Photo : YONHAP News

Инцидент, связанный с утечкой сверхсекретных документов Пентагона, не повлияет на отношения между Сеулом и Вашингтоном. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль в интервью американскому телеканалу NBC. По словам южнокорейского лидера, альянс основан на общих ценностях и высоком доверии. Данный факт является залогом уверенности в отношениях двух стран,- добавил он. Отвечая на вопрос об оказании летальной помощи Украине, Юн Сок Ёль сообщил, что РК внимательно изучает ситуацию и следит за развитием событий. Он опроверг наличие какого бы то ни было давления по данному вопросу со стороны Белого дома. Накануне визита в США южнокорейский лидер заявил, что РК не сможет ограничиться только гуманитарной или финансовой поддержкой Украины, если возникнет ситуация, с которой не сможет смириться мировое сообщество. 
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