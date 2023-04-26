Высокая учётная ставка снижает потребительскую активность

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В связи с повышением учётной ставки в РК наблюдается усиление финансового бремени молодёжи, связанного с погашением кредитов. Как отмечается в докладе Корейского института развития, в 2020-2021 годах молодёжь обошла представителей более старших поколений по росту кредитов. Это связано с тем, что в тот период правительство поддерживало низкую процентную ставку в рамках мер противодействия кризису, вызванному пандемией коронавируса. Эксперты института отмечают, что молодое поколение корейцев имеет относительно низкий доход, и в их случае отношение долга к общему имуществу довольно высокое. Кроме того, они имеют низкий доступ к финансовому рынку. Поэтому даже небольшие и временные потрясения становятся причиной снижения экономической активности молодёжи. Рост задолженности связан с увеличением ипотечных кредитов, на которые пришлось 85% всех долгов. Среди людей среднего и старшего возраста аналогичный показатель составляет 73,1%. Кроме того, учётная ставка влияет на потребительскую активность. В частности, рост ставки на 1% сокращает уровень потребления человека, имеющего кредит, на 0,5% в год. Если речь идёт о жителях с низким доходом и большим количеством кредитов, то спад потребительской активности растёт. Эксперты Корейского института развития рекомендуют молодым жителям страны, имеющим кредиты, расширить возможности по погашению задолженности, в том числе, частями и за счёт увеличения сроков погашения.