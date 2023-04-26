Деловые круги РК и США подписали 23 соглашения о сотрудничестве

В рамках государственного визита президента РК Юн Сок Ёля в США представители деловых кругов двух стран подписали 23 соглашения о сотрудничестве в различных областях. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, документы были подписаны в ходе делового круглого стола, состоявшегося 25 апреля в Вашингтоне. В нём приняли участие 45 представителей компаний и правительственных учреждений двух стран. 10 документов касаются аккумуляторов, биотехнологий, авиации, роботов, автономного вождения и других отраслей следующего поколения. Оставшиеся 13 соглашений предусматривают расширение двусторонних связей в энергетике, включая водород, ядерную энергетику и углеродную нейтральность. Альянс РК и США вышел за рамки военной области и сферы безопасности, став технологическим союзом,- заявил министр промышленности, торговли и энергетики РК Ли Чхан Ян.