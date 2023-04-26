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РК, США и Япония готовятся к саммиту

Write: 2023-04-27 12:16:35Update: 2023-04-27 12:18:07

РК, США и Япония готовятся к саммиту

Photo : YONHAP News

РК, США и Япония готовятся к встрече на высшем уровне на полях саммита «Большой семёрки» который пройдёт в японском городе Хиросима с 19 по 21 мая. Как сообщила японская «Ёмиури симбун», в качестве возможной даты проведения трёхсторонней встречи рассматривается 21 мая. В прошлом месяце премьер-министр Японии Фумио Кисида официально пригласил южнокорейского лидера Юн Сок Ёля на саммит «Большой семёрки». Белый дом ранее сообщил об участии в саммите президента США Джо Байдена. Предыдущая личная встреча лидеров трёх стран состоялась в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Пномпене в ноябре прошлого года. По сообщению «Ёмиури симбун»,  с инициативой о проведении трёхстороннего саммита выступили США. Ожидается, что в ходе предстоящей встречи стороны обсудят конкретные меры по обмену информацией о северокорейских ракетных пусках и дальнейшему укреплению трёхстороннего взаимодействия. 
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