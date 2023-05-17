Лидер КНДР познакомился с подготовкой к запуску спутника

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Северокорейский лидер Ким Чон Ын познакомился с ходом подготовки к запуску первого в истории страны разведывательного спутника. Как сообщило 17 мая агентство ЦТАК, он «осмотрел военный разведывательный спутник №1, который находится в полной готовности к запуску, и одобрил план работы временного комитета», ведущего подготовку к запуску. По словам Ким Чон Ына, которые приводятся в сообщении, успешный запуск военного спутника-разведчика - это «актуальное требование сложившейся ситуации с безопасностью государства». Эксперты полагают, что спутник может быть запущен в июне с полигона в уезде Чхольсан-гун провинции Пхёнан-Пукто. По данным радиостанции «Голос Америки», спутниковые снимки, предоставленные компанией Planet Labs, свидетельствуют о проведении работ по подготовке к запуску. Ранее в Северной Корее был проведён испытательный пуск твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Использование твёрдого топлива позволяет значительно сократить время подготовки к запуску, по сравнению с жидкостными двигателями, а также хранить ракеты в готовом к применению состоянии. Твёрдотопливные двигатели Пхеньян намерен использовать в своей космической программе.