Президент РК прибывает на саммит «Большой семёрки»

Photo : YONHAP News

19 мая президент РК Юн Сок Ёль прибывает в японский город Хиросима для участия в саммите «Большой семёрки». В ходе трёхдневного визита он будет присутствовать на основных мероприятиях саммита, а также проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами Японии, Австралии, Великобритании, Вьетнама, Индонезии и Индии. Он встретится также с корейцами-жертвами атомной бомбардировки Хиросимы. Юн Сок Ёль выступит на расширенном заседании саммита. В своём выступлении он затронет такие вопросы как продовольственная безопасность, здравоохранение, изменение климата и энергетика. Встреча с премьер-министром Японии Фумио Кисидой запланирована на 21 мая. Кроме того, лидеры двух стран посетят Мемориальный парк мира, чтобы почтить память корейских жертв атомной бомбардировки 1945 года. Не исключено, что в тот же день состоится трёхсторонний южнокорейско-американо-японский саммит. По его итогам не планируется принятия никаких совместных документов. Юн Сок Ёль – четвёртый по счёту южнокорейский лидер, который присутствует на саммите «Большой семёрки». Он приглашён на саммит наряду с лидерами Австралии, Бразилии, Коморских островов, Островов Кука, Индии, Индонезии и Вьетнама.