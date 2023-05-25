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Политика

В РК введено обязательное декларирование виртуального имущества

Write: 2023-05-26 14:26:50Update: 2023-05-26 16:19:58

В РК введено обязательное декларирование виртуального имущества

Photo : YONHAP News

25 мая Национальное собрание РК единогласно утвердило два законопроекта, требующих от депутатов и высокопоставленных государственных служащих сообщать о наличии у них  криптовалюты и других виртуальных активов. Согласно поправке к Закону об этике государственных служащих, высшие государственные служащие и законодатели должны сообщать обо всех своих виртуальных активах в ежегодных налоговых декларациях. До сих пор было необходимо декларировать лишь такие активы как облигации, наличные деньги, золото и ювелирные изделия. Законодатели, которые занимают должности, позволяющие им оказывать влияние на законодательство о виртуальных активах, будут лишены возможности владеть такими активами. Поправка об этике госслужащих вступит в силу в декабре. А поправка к Закону о Национальном собрании содержит требование к действующим депутатам зарегистрировать свои виртуальные активы в течение месяца, начиная с 30 мая, в комитете по этике.
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