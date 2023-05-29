РК стремится войти в число крупнейших экспортёров оружия

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РК в прошлом году заключила рекордный контракт с Польшей на поставку оружия, поставив цель войти в число крупнейших в мире экспортёров вооружений. Об этом сообщило агентство Reuters, опубликовав интервью с представителями компаний, задействованных в реализации данного контракта. Как отметил представитель компании Hanwha Aerospace, Чехия, Румыния, Словакия, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва планировали закупить вооружения в Европе. Теперь у них появилась альтернатива, поскольку РК может предоставить необходимое вооружение по более выгодной цене и в более короткие сроки. Hanwha Aerospace, на которую приходится 55% мирового рынка гаубиц, за счёт контракта с Польшей повысит эту отметку до 68%. Представитель Польской оружейной группы (PGZ) заявил, что совместно с Hanwha Aerospace создан консорциум для поставок оружия в другие страны Европы. Главным преимуществом южнокорейских производителей является скорость поставок. Стандарты южнокорейской продукции соответствуют критериям НАТО.