Президент РК призвал пресечь получение Пхеньяном средств для оружейных программ

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Северная Корея продолжает получать незаконным путём средства и материалы для своих программ создания ракетного и ядерного оружия. Для противодействия этой незаконной деятельности необходимо объединить усилия всего мирового сообщества. Об этом заявил 30 мая президент РК Юн Сок Ёль в видеообращении к участникам встречи высокопоставленных представителей стран-членов Инициативы по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения (PSI), которая проходит на острове Чечжудо. Южнокорейский лидер подчеркнул, что распространение оружия массового уничтожения представляет серьёзную угрозу миру. Во встрече принимают участие представители более чем 70 стран. PSI была запущена в 2003 году при администрации Джорджа Буша-младшего, чтобы остановить незаконный оборот оружия массового уничтожения, систем его доставки и связанных с ним материалов. Каждые пять лет PSI проводит политические встречи на высоком уровне для рассмотрения и определения руководящих принципов этой инициативы.