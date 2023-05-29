КНДР запустила ракету-носитель в направлении Жёлтого моря

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31 мая в 6:29 утра Северная Корея запустила ракету-носитель в южном направлении. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, запуск произведён из окрестностей деревни Тончхан-ри уезда Чхольсан-гун провинции Пхёнан-Пукто. Там расположен главный ракетный полигон Северной Кореи. Ракета пролетела над Жёлтым морем западнее острова Пэннёндо. Предполагаемые места падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии - два в Жёлтом море и один – в районе Филиппин в восточной части Тихого океана. Вооружённые силы РК находятся в состоянии повышенной готовности, обмениваясь имеющейся информацией с американскими коллегами,- говорится в сообщении. Ранее Пхеньян уведомил Японию и Международную морскую организацию о плане запуска ракеты-носителя с военным разведывательным спутником в период с 31 мая по 11 июня. В 6:32 мэрия Сеула направила уведомления жителям города о подготовке к эвакуации. Спустя несколько минут они были отменены как ошибочные, поскольку маршрут полёта ракеты не пролегал над столичным регионом. Администрация президента РК созвала экстренное заседание совета национальной безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.