Photo : YONHAP News

Мир без свободы невозможен, а страна, уважающая свободу своих граждан, уважает и свободу других государств. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 30 мая на встрече с представителями международной неправительственной организации The Elders, которая объединяет общественных деятелей и правозащитников со всего мира. Президент отметил вклад организации в сохранение мира и процветания, назвав The Elders старейшинами мирового сообщества. Он подчеркнул, что РК будет и впредь проводить внешнюю политику, основанную на общепринятых нормах верховенства закона. Организация The Elders основана бывшим президентом ЮАР Нельсоном Манделой. В неё входят бывшие высокопоставленные члены правительств разных стран, нобелевские лауреаты, внёсшие вклад в укрепление мира, известные общественные деятели. Бывший генсек ООН Пан Ги Мун является её вице-президентом.