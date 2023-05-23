Рост потребительских цен в РК в мае составил 3,3%

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По данным Национального статистического управления, опубликованном 2 июня, рост потребительских цен составил в мае 3,3% по сравнению тем же периодом прошлого года. Это на 0,4% ниже аналогичного показателя предыдущего месяца и самый низкий рост с октября 2021 года. Сокращение роста потребительских цен наблюдается с июля прошлого года, когда был достигнут максимум в 6,3%. Цены на промышленные товары выросли на 1,8%, что обусловлено ростом цен на зерно и детскую одежду. Коммунальные услуги подорожали на 23,2%. При этом нефтепродукты подешевели на 18%, дизельное топливо - на 24%, бензин – на 16,5%, газ – на 13,1%. Цены на сельскохозяйственную, рыбную и животноводческую продукцию снизились на 0,3% из-за стабилизации стоимости продукции из свинины и говядины. Цены на услуги выросли на 3,7% из-за более высоких расходов на страхование. Базовая инфляция – рост цен без учёта изменения стоимости сельскохозяйственных товаров и нефти – составила 3,9%. Цены на предметы первой необходимости - 144 предмета, необходимые для повседневной жизни, такие как продукты питания, одежда и жильё - выросли на 3,2%. Инфляция превышает 2% - целевой показатель Банка Кореи в среднесрочной перспективе - 26 месяцев подряд.