Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Глава МИД Пак Чин встретился с президентом Казахстана

Write: 2023-06-02 10:41:45Update: 2023-06-02 10:42:08

Глава МИД Пак Чин встретился с президентом Казахстана

Photo : YONHAP News

1 июня министр иностранных дел РК Пак Чин, находящийся с визитом в Казахстане, встретился с президентом этой страны Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждались текущее состояние и перспективы развития двустороннего стратегического партнёрства. Пак Чин отметил высокие темпы развития торгово-экономических связей, напомнив, что в прошлом году двусторонний товарооборот превысил 6,5 млрд долларов. Пак Чин призвал главу Казахстана уделить внимание дальнейшему укреплению двустороннего экономического сотрудничества, в том числе, в вопросе участия южнокорейских компаний в проектах на территории Казахстана. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил достижения в двустороннем сотрудничестве, отметив, что РК является одним из ключевых партнёров Казахстана в Азии. После встречи Пак Чин пообщался с представителями  корейской диаспоры Казахстана. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >