Глава МИД Пак Чин встретился с президентом Казахстана

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1 июня министр иностранных дел РК Пак Чин, находящийся с визитом в Казахстане, встретился с президентом этой страны Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждались текущее состояние и перспективы развития двустороннего стратегического партнёрства. Пак Чин отметил высокие темпы развития торгово-экономических связей, напомнив, что в прошлом году двусторонний товарооборот превысил 6,5 млрд долларов. Пак Чин призвал главу Казахстана уделить внимание дальнейшему укреплению двустороннего экономического сотрудничества, в том числе, в вопросе участия южнокорейских компаний в проектах на территории Казахстана. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил достижения в двустороннем сотрудничестве, отметив, что РК является одним из ключевых партнёров Казахстана в Азии. После встречи Пак Чин пообщался с представителями корейской диаспоры Казахстана.