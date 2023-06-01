РК активно развивает машиностроение

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Министерство промышленности, торговли и энергетики РК представило план укрепления конкурентоспособности экспорта в сегменте машиностроения. Он включает оказание поддержки отрасли в выходе на мировой рынок, расширение роста и реформирование системы. В ходе реализации плана власти намерены к 2030 году повысить долю южнокорейского машиностроения на мировом рынке с нынешних 0,9% до 3%. Поставлена цель содействовать вхождению семи отечественных компаний в число ста крупнейших профильных предприятий. В тот же день в Сеуле состоялась церемония по случаю Дня машиностроения. Замминистра промышленности, торговли и энергетики Чан Ён Чжин, выступая с речью, назвал достижения отрасли. Он напомнил, что в прошлом году, несмотря на многочисленные внешние и внутренние риски, отечественное машиностроение получило заказы на сумму 8 млрд долларов.