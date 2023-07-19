Северная Корея запустила крылатые ракеты в Жёлтое море

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Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в направлении Жёлтого моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, ракеты были запущены 22 июля около 4 часов утра. Южнокорейские вооружённые силы находятся в состоянии повышенной готовности, вместе с американскими коллегами внимательно следя за передвижениями северокорейских войск и собирая дополнительную информацию о пусках, включая тип ракет, их количество, место запуска, высоту и дальность полёта, - говорится в сообщении. Запуски были произведены через три дня после того, как Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. По мнению экспертов, таким образом Пхеньян отреагировал на заход в порт Пусан американской атомной стратегической подводной лодки Kentucky. Накануне министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что заход стратегической подводной лодки ВМС США в южнокорейский порт является «самой неприкрытой и прямой ядерной угрозой», создавая условия для применения Северной Кореей ядерного оружия.