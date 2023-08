Photo : YONHAP News

Дебютная сольная композиция Чон Гука из группы BTS под названием Seven стала третьей по популярности песней лета на глобальной потоковой платформе Spotify. Как сообщили в продюсерском агентстве Big Hit Music, Чон Гук достиг этого результата через 40 дней после выхода Seven 14 июля. Песня Seven оставалась на вершине глобального чарта Weekly Top Songs Spotify шесть недель подряд, а на вершине другого глобального чарта Daily Top Songs - более 40 дней. Чон Гук - шестой участник группы BTS, дебютировавший в качестве солиста, после J-Hope, Чина, RM, Чи Мина и Suga.