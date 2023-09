Photo : YONHAP News

Южнокорейский тенор Им Хён Чжу, выступающий в жанре поп-оперы, исполнит заключительный номер в торжественном мероприятии, предваряющем мессу Папы Римского Франциска в Улан-Баторе. Мероприятие состоится 3 сентября. Им Хён Чжу исполнит три песни: Ave Maria, You Raise Me Up и Panis Angelicus. Монгольская католическая церковь пригласила южнокорейского тенора, который известен своей деятельностью по защите мира во всём мире, а также участием в благотворительных акциях. В декабре 2010 года он стал первым южнокорейцем, награждённым Почётной медалью мира ООН, а в настоящее время является Послом доброй воли ЮНЕСКО.