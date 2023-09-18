Комплекс курганов Кая включён в Список ЮНЕСКО

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Комплекс курганов периода древнего корейского государства Кая включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение было принято на 45-й расширенной сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей в Эр-Рияде с 10 по 25 сентября. Как отмечается в решении комитета, курганы обладают «выдающейся универсальной ценностью» как материальное свидетельство древнего государства, демонстрирующее разнообразие древних цивилизаций в Восточной Азии. Кая представляло собой федерацию шести или семи небольших королевств, существовавшую с первого по шестой век нашей эры в южных и центральных регионах Корейского полуострова. Среди них наиболее известны Кымгван Кая и Тэкая. Но, в отличие от государств Когурё, Пэкче и Силла, в древних архивных летописях осталось очень мало записей о Кая. Семь групп гробниц относятся к четвёртому и пятому векам. В них сохранились погребальные принадлежности и образцы предметов ремесленного производства. Все они расположены на хорошо заметных холмистых участках. Принимая решение о включении курганов в Список ЮНЕСКО, комитет рекомендовал правительству РК активизировать усилия по лучшей защите наследия, выкупив частные земли в местах расположения курганов и создать единую систему защиты объектов. Теперь число южнокорейских объектов, внесённых в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, возросло до 16. Два из них являются природными объектами, а остальные 14 - культурными.