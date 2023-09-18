Фильм «Сон» - лидер проката в выходные дни

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За три дня с 15 по 17 сентября фильм «Сон» южнокорейского режиссёра Ю Чжэ Сона посмотрели 313 тыс. человек. Фильм занял первое место по числу просмотров. Интерес к нему повысило то, что фильм пригласили на Неделю критиков Каннского кинофестиваля. Неделя критиков – это раздел, посвящённый новым талантам в киноиндустрии. В центре сюжета фильма - супружеская пара Хён Су и Су Чжин. Они недавно поженились и живут счастливой семейной жизнью. Вскоре главная героиня замечает странности в поведении супруга, проявляющиеся во сне. Премьера фильма в РК состоялась 6 сентября, и его уже посмотрели в общей сложности более миллиона человек. На втором месте по просмотрам в минувшие выходные дни – голливудский детектив «Призраки в Венеции», собравший 89 тысяч зрителей. На третьем месте - драма о создателе атомной бомбы «Оппенгеймер», которую посмотрели 71 тысяча человек.