Национальное собрание РК утвердило отставку Хан Док Су

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21 сентября Национальное собрание РК большинством голосов утвердило предложение оппозиции об отставке Хан Док Су с поста премьер-министра по причине его несоответствия занимаемой должности. За данное предложение голосовали 175 участников пленарного заседания, 116 против, 4 воздержались. Президент страны Юн Сок Ёль, скорее всего, не утвердит решение парламентариев. Тем не менее, Национальное собрание впервые в истории страны проголосовало за отставку премьер-министра. Основная оппозиционная Демократическая партия Тобуро обвиняет Хан Док Су в том, что неудачи в политике администрации нынешнего президента страны Юн Сок Ёля вызваны его неправильными действиями. Это, в частности, реакция на сброс загрязнённой воды с АЭС «Фукусима» и плохая организация Всемирного скаутского слёта Джамбори. Ранее Демократическая партия Тобуро инициировала отставку Пак Чина с должности министра иностранных дел и Ли Сан Мина с должности министра административного управления и безопасности. Оба предложения президент отверг.