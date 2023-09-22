Стартовали XIX Азиатские игры в Ханчжоу

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Вечером 23 сентября стартовали XIX Азиатские игры. Мероприятие, отложенное на год по причине пандемии COVID-19, стало крупнейшим за всю его историю с 1951 года. Игры будут проходить в столице провинции Чжэцзян, Ханчжоу, и в других китайских городах. Мероприятие собрало рекордное количество участников из 45 стран Азии – всего 12,5 тыс. человек. В их числе 1.140 спортсменов из РК и 185 – из КНДР. В период по 8 октября будет разыгран 481 комплект медалей в 61 дисциплине по 40 видам спорта. Церемония открытия Игр состоялась на стадионе Олимпийского центра Ханчжоу. В ней приняли участие ряд важных гостей, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра РК Хан Док Су и других высокопоставленных лиц стран-участниц. По традиции церемонию открытия Игр ознаменовал торжественный выход всех её участников. Южнокорейская сборная, возглавляемая двумя знаменосцами – фехтовальщиком Ку Бон Гилем и пловчихой Ким Со Ён, – вышла на арену 16-й по счёту. РК планирует занять третье место в итоговом зачёте, завоевав более 50 золотых медалей. Большие надежды возлагаются на легкоатлета У Сан Хёка, пловца Хван Сон У, а также сборные по футболу, бейсболу и игре падук. Особое внимание привлекает участие южнокорейской команды по киберспорту, новой дисциплине Азиатских игр.