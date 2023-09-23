РК выиграла пять золотых медалей в первый день Азиатских игр

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РК завоевала 14 медалей по итогам первого дня Азиатских игр в Ханчжоу. В копилке сборной пять золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей. Первое золото южнокорейской сборной принёс тхэквондист Кан Ван Чжин, одержавший победу в личном первенстве по тхэквондо-пхумсэ среди мужчин. Второе золото в той же дисциплине выиграла тхэквондистка Чха Е Ын. Ещё две золотые медали были завоёваны в личном и командном зачёте по современному пятиборью среди мужчин. В личном первенстве отличились Чон Ун Тхэ и Ли Чжи Хун, выигравшие золото и серебро. Женская сборная по современному пятиборью завоевала третье место в командном зачёте. В личном первенстве наилучший результат продемонстрировала Ким Сон У, поднявшаяся на второе место пьедестала. Пятую золотую медаль принесла шпажистка Чхве Ин Чжон. Спортсменка вышла в финал индивидуальных соревнований по фехтованию на шпагах, где сразилась со своей соотечественницей Сон Сэ Ра. Таким образом, первое и второе места были разыграны между представительницами сборной РК впервые после Азиатских игр 2002 года в Пусане. В плавании на 100 метров свободным стилем среди мужчин третье место занял пловец Хван Сон У. Ещё одна бронзовая медаль была завоёвана в плавании на спине на 100 метров среди мужчин. В финальном заплыве третьим к финишу пришёл пловец Ли Чжу Хо.