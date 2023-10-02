У РК первое золото в настольном теннисе за 21 год

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Южнокорейцы впервые за 21 год завоевали золотую медаль по настольному теннису. В финале парных соревнований среди женщин, состоявшемся 2 октября на Азиатских играх в Ханчжоу, спортсменки Чон Чжи Хи и Син Ю Бин одержали победу над северокорейской парой Чха Су Ён и Пак Су Гён со счётом 4–1. Это был также первый межкорейский турнир за золотую медаль по настольному теннису после Азиатских игр 1990 года. Тогда южнокорейские спортсмены тоже обыграли своих северокорейских соперников. Остальные шесть золотых медалей по настольному теннису на нынешних Азиатских играх завоевали спортсмены из Китая. Команда РК покинет Китай в общей сложности с восемью медалями в настольном теннисе. У них серебряные медали в мужских командном и парном разрядах, а также бронзовые медали в женском одиночном и женском командном разрядах, мужском одиночном, мужском парном и смешанном разрядах. По состоянию на конец дня 2 октября, у южнокорейских спортсменов 31 золотая, 39 серебряных и 63 бронзовые медали. Они занимают третье место в общем зачёте после Китая и Японии.