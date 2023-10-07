Спортсмены РК заняли третье место на Азиатских играх в Ханчжоу

Photo : YONHAP News

На XIX Азиатских играх южнокорейские спортсмены продемонстрировали боевой дух и волю к победе. Об этом заявил президент Спортивного совета РК Ли Ги Хын, выступая 8 октября на пресс-конференции в Ханчжоу. Он обещал сформировать экспертную группу, которая проведёт тщательный анализ завершившихся Игр, чтобы учесть допущенные ошибки при подготовке к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Южнокорейская команда в составе 1.140 спортсменов, которые приняли участие в соревнованиях по 39 видам спорта, завоевали 42 золотые, 59 серебряных и 89 бронзовых медалей, заняв третье место в общем зачёте. У команды Китая, занявшей первое место, 200 золотых, 111 серебряных и 71 бронзовая медаль. У японской команды, которая заняла второе место, 51 золотая, 66 серебряных и 69 бронзовых медалей. Руководитель южнокорейской команды Чхве Юн отметил, что результаты Азиатских игр оказались хуже, чем планировалось. Он пообещал приложить усилия для достижения командой лучших результатов на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут менее чем через год. Между тем, пловец Ким У Мин и лучница Им Си Хён, завоевавшие по три золотые медали, были признаны «самыми ценными игроками» южнокорейской команды на Азиатских играх. 22-летний Ким У Мин показал лучшие результаты на дистанциях 400 и 800 метров вольным стилем и в эстафете 4х200 метров вольным стилем среди мужчин. Он стал вторым южнокорейским пловцом, выигравшим три золотые медали на Азиатских играх, после Пак Тхэ Хвана, трёхкратного золотого медалиста Игр 2006 и 2010 годов. 20-летняя Им Си Хён завоевала золото в индивидуальных и командных соревнованиях среди женщин, а также в смешанных командных соревнованиях по стрельбе из олимпийского лука. Она – первая за 37 лет южнокорейская лучница, завоевавшая три золотые медали на Азиатских играх. Завершившиеся Игры собрали рекордное количество участников из 45 стран Азии – 12,5 тысяч человек. Они разыграли 481 комплект медалей в 61 дисциплине по 40 видам спорта.