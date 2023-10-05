У спортсменов РК второе золото в стрельбе из лука в Ханчжоу

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6 октября южнокорейские спортсмены завоевали золотую медаль на женских командных соревнованиях по стрельбе из олимпийского лука на XIX Азиатских играх в Ханчжоу. Им Си Хён, Чхве Ми Сон и Ан Сан одержали победу над спортсменками из Китая со счётом 5-3. Это второе золото южнокорейских спортсменов в стрельбе из лука на нынешних Играх после победы Им Си Хён и Ли У Сок в стрельбе из олимпийского лука в смешанном парном разряде. Таким образом, Им Си Хён стала двукратной золотой медалисткой Азиатских игр в Ханчжоу. По состоянию на середину дня 6 октября у южнокорейских спортсменов 34 золотые, 47 серебряных и 78 бронзовых медалей. Они занимают третье место в общем зачёте после Китая и Японии. Северная Корея на седьмом месте. У её спортсменов 10 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых медалей.