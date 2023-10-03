У спортсменов из РК – золотая медаль по го на Азиатских играх

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Команда по го в составе Ким Мён Хуна, Пак Чон Хвана, Син Чжин Со, Пён Сан Иля и Син Мин Чжуна принесла южнокорейским спортсменам, принимающим участие в Азиатских играх в Ханчжоу, золотую медаль. 3 октября в финальных соревнованиях среди мужских команд южнокорейские спортсмены одержали победу над китайской командой. Ранее в тот же день женская команда по го завоевала серебряную медаль. Две серебряные медали завоёваны в финалах по гребле на байдарках-четвёрках среди мужчин и женщин на дистанции 500 метров. В полуфинальном матче по гандболу среди женщин южнокорейская команда одержала победу над командой Китая со счётом 30–23. В финале она сыграет с командой Японии. Женская баскетбольная сборная уступила в полуфинале команде Японии со счётом 81–58. Лучницы Ан Сан и Им Си Хён победили в полуфинале и готовы сразиться за золото. Ещё одна лучница Со Чхэ Вон вышла в финал индивидуальных соревнований. На соревнованиях по лёгкой атлетике южнокорейская мужская сборная завоевала бронзу в эстафете 4х100 метров, уступив Китаю и Японии. По итогам дня 3 октября, у южнокорейских спортсменов 32 золотые, 42 серебряные и 65 бронзовых медалей. Они занимают третье место в общем зачёте после Китая и Японии.