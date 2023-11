Photo : YONHAP News

Четыре сольные песни Чонгука из группы BTS вторую неделю подряд входят в чарт Billboard Hot 100. По данным чарта, опубликованным 21 ноября, титульная песня альбома GOLDEN под названием Standing Next to You занимает в Billboard Hot 100 пятидесятую строчку. На 66-м месте композиция TOO MUCH, на 84-м - 3D, на 91-м - Seven.