Работы писателей корейского происхождения среди лучших книг года

6 декабря газета New York Times опубликовала список ста лучших книг 2023 года, в который вошли работы двух американских писателей корейского происхождения. Это романы Пак Чун Со «Разные сны в одной постели» и «Да/нет» Эдварда Ли. New York Times охарактеризовала произведение Пак Чун Со как «пронзительное, комичное и лирическое путешествие в корейскую историю и американское безумие». В нём собраны истории писателя, который работает в крупной компании, чтобы зарабатывать на жизнь, чернокожего писателя-фантаста и бывшего ветерана войны, который считает, что видел неопознанный летающий объект. Произведение Эдварда Ли - это история американки, которая покупает билет на самолёт в один конец до Сеула, услышав новость об уходе своего любимого кумира K-РОР. New York Times назвала это произведение «странной и замечательной работой», которая исследует современное общество.