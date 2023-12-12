В провинции Канвондо выпал снег

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В горных районах провинции Канвондо, где объявлено предупреждение о снегопаде, количество осадков превысило 70 см. К настоящему моменту на вершине Хяннобон высота снежного покрова составила 73,4 см. Вторая по величине отметка в 40,6 см зафиксирована на вершине Мисирён, а 15,9 см - на горе Вансан в Канныне. В течение дня 12 декабря ожидается снег в северных и центральных горных районах от 5 до 15 см, в южных районах - от 5 до 10 см, на восточном побережье - от 1 до 3 см. Администрация провинции Канвондо проводит снегоуборочные работы на главных дорогах. В высокогорных районах сохраняется снежный покров, а на побережье, где более высокая температура воздуха, идёт дождь. Самое большое количество осадков зафиксировано в волости Вондок-ып города Самчхока – 234 мм. Далее следуют деревня Окке-мён города Каннына – 168 мм и город Сокчхо – 92,2 мм. Дожди в разных районах страны ожидаются 14 и 15 декабря, после чего в выходные прогнозируется сильное похолодание.