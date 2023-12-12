РК и Ватикан отметили 60-летие дипотношений

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Конференция католических епископов Кореи провела 11 декабря в Мёндонском соборе в Сеуле специальную мессу в ознаменование 60-летия дипломатических отношений между РК и Ватиканом. В послании участникам мессы Папа Римский Франциск выразил надежду на развитие дружеских связей во имя мира на Корейском полуострове. Послание зачитал исполняющий обязанности апостольского нунция в Корее монсеньор Фернандо Дуарте Баррос Рейс. Председатель Конференции католических епископов Кореи Матиас Ли Ён Хун напомнил об активной поддержке, оказанной Святым Престолом для признания РК в качестве независимого государства. В своём поздравительном послании президент РК Юн Сок Ёль выразил глубокую благодарность Ватикану и Корейской католической церкви за их роль в оказании помощи РК в развитии экономики и культуры. В тот же день специальная месса состоялась в Ватикане. На ней присутствовал министр культуры, спорта и туризма РК Ю Ин Чхон.