В РК ожидается резкое похолодание

Photo : YONHAP News

Вечером 19 декабря в столичном регионе и центре страны ожидается снег, а в период с 20 по 23 декабря на юг Корейского полуострова придёт очередная волна холода. Особенно сильные снегопады пройдут в Инчхоне, провинциях Кёнгидо и Чхунчхон-Намдо, а также на западном побережье. В столичном регионе снегопад придётся на вечернее время, когда интенсивность движения на дорогах особенно высокая. Снег может осложнить общую ситуацию с безопасностью. До 20 декабря в горных районах острова Чечжудо объём выпавшего снега превысит 10 см, в провинциях Чолла-Пукто и на западном побережье провинции Чхунчхон-Намдо - от 5 до 10 см, в Сеуле и на севере провинции Кёнгидо - от 1 до 3 см. После снегопада, начиная с 20 декабря, по всей стране ожидается резкое похолодание. Дневная температура составит по стране от -4°С до -7°С, что на 5-8°С ниже, чем 19 декабря. 21 декабря утром в Сеуле столбик термометра опустится до отметки -15°С, в Пхачжу провинции Кёнгидо до - 19°С. Такая ситуация продлится четыре дня, включая выходные. В этой связи пожилым и людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется по возможности оставаться дома.