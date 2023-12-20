В РК начинаются самые сильные холода с начала зимы

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С 20 декабря в РК начинаются самые сильные холода с начала нынешней зимы. До 22 декабря на западном побережье и на острове Чечжудо ожидается сильный снегопад. В центральных районах синоптики не исключают возможности по-настоящему снежного Рождества. 20 декабря днём максимальная температура по стране составила от -8°С до -4°С. 21 декабря утром минимальная температура составит от -19°С до -5°С. Из-за сильного ветра ощущаемая температура будет гораздо ниже. К примеру, в Сеуле утром температура воздуха составит -15°С, а ощущаемая -21°С. Днём станет теплее – в целом по стране ожидается от -10°С до +2°С. 22 декабря утром будет холоднее, чем накануне, от -20°С до -6°С, а днём от -8°С до +2°С. Холодная погода будет сопровождаться обильным снегом в ряде регионов страны. До 22 декабря высота выпавшего снега составит от 2 до 70 см.