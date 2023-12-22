Холодная погода повлияла на жизнь южнокорейцев

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Утром 22 декабря самая сильная волна холода в этом сезоне достигла своего пика, когда температура воздуха в некоторых районах страны опустилась до -20°С. По данным Корейской метеорологической администрации, температура воздуха в Сеуле в 7:30 утра составила -14,7°C, в уезде Хвачхон-гун провинции Канвондо -21,5°С, в Пхачжу провинции Кёнгидо -19°С. Сильный ветер с мгновенной скоростью более 55 км/ч усилил ощущение холода в большинстве регионов. До 8 часов утра на острове Чечжудо, в западных прибрежных районах провинции Чхунчхон-Намдо и на юго-западе провинций Чолладо действовало предупреждение о сильном снегопаде. Аэропорт Чечжу, в районе которого за прошедшие сутки выпало более 30 сантиметра снега, приостановил работу, что привело к отмене 137 внутренних рейсов. На западном побережье страны высота снежного покрова составила 60 сантиметров. По всей стране зарегистрированы более 200 случаев замерзания счётчиков воды и шесть случаев замерзания водопроводных. В провинциях Чолладо и Чхунчхон-Намдо из-за сильного снегопада обрушились крыши 13 коровников и теплиц. Приостановлено движение судов на 38 маршрутах, закрыты национальные парки. Постепенное повышение температуры начнётся 23 декабря.