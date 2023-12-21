Холодная погода наносит ущерб жителям РК

Photo : YONHAP News

Сильнейшие холода, накрывшие РК, нанесли ущерб жителям разных регионов страны. Как сообщили в Центральном штабе по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам, по состоянию на 6 часов утра 22 декабря в столичном регионе зафиксированы 173 случая замерзания счётчиков воды и 6 случаев замерзания водопроводных труб. В городе Кунсане провинции Чолла-Пукто обвалились крыши нескольких теплиц. Ведутся восстановительные работы. Из-за гололёда на дорогах происходят аварии, в результате которых погибли несколько человек, десятки людей получили травмы. Ряд дорог в целях безопасности временно закрыты. В связи со снегопадом в аэропортах отложены 159 внутренних рейсов. Временно приостановлено движение пассажирских судов на 15 маршрутах. Максимальная температура днём 22 декабря составит от -9°С до -2°С, в Сеуле -7°С. В западных прибрежных районах и на острове Чечжудо продолжится снегопад. В горных районах острова Чечжудо высота снежного покрова достигнет 30 сантиметров, а в западных прибрежных районах – 10 сантиметров. 23 декабря начнётся постепенное повышение температуры.