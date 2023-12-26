РК и Япония налаживают научные обмены

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20-22 декабря заместитель министра науки и информационно-коммуникационных технологий РК Чо Сок Кён посетила Японию, где провела серию встреч. С генеральным секретарём Совета по науке, технологиям и инновациям при кабинете министров Японии Хироки Мацуо обсуждались вопросы организации совместных исследований в сферах стратегических технологий. Южнокорейский представитель предложила организовать сотрудничество в таких областях как цифровые технологии, реагирование на землетрясения и использование отработанного ядерного топлива. Японский представитель согласился с данным предложением и обещал проконсультироваться с соответствующими министерствами. Стороны договорились продолжить обсуждение. Чо Сок Кён посетила также Японское агентство аэрокосмических исследований, где обсудил возможность организации обменов между университетами и исследовательскими институтами в области исследований космического пространства. В Токийском госуниверситете обсуждалась возможность совместных исследований и обменов студентами.