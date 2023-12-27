Миссия аппарата «Танури» продлена до конца 2025 года

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Прошёл ровно год после начала миссии южнокорейского беспилотного лунного орбитального аппарата «Танури». Он вышел на рабочую орбиту 27 декабря прошлого года и вращается на высоте примерно 100 километров над поверхностью Луны. Первоначально предполагалось, что миссия «Танури» продлится ровно год, но в связи с успешным выполнением функций и достаточным объёмом топлива её работу на орбите Луны решено продлить до конца 2025 года. Аппарат непрерывно отправляет на Землю видео-, и фото-материалы. На их основе была изготовлена фотографическая карта, которая охватывает как переднюю, так и заднюю стороны Луны. Как отметил доктор Чхве Ён Чжун из Корейского института астрономии и космических исследований, камера высокого разрешения запечатлела 85-километровый кратер Тихо, образованный, по предположениям учёных, 100 млн лет назад. Камера позволяет изучать эту и другие зоны Луны, в том числе, в рамках поиска места для посадки космического аппарата в будущем. В миссию «Танури» входит также отработка технологий связи между Землёй и космическим аппаратом. Успешная работа «Танури» сделала РК седьмой страной в мире, которая самостоятельно исследует Луну. Британский журнал Nature назвал миссию «Танури» успешной.